Mattia Salvioni è il nuovo sindaco di Merate: “Faremo il massimo per la città”

Merate (Lecco), 10 giugno 2024 – Ribaltone a Merate. Il nuovo sindaco di Merate è Mattia Salvioni, consulente d'azienda di 30 anni, ex segretario cittadino dei democratici, capolista della civica allargata di centrosinistra ViviAmoMerate.

Mattia Salvioni festeggia la vittoria elettorale

Ha spodestato Massimo Augusto Panzeri, 53 anni, che, a capo della compagine di Prospettive per Merate, tentava il bis dopo essere stato eletto alla tornata del 20219: un vera impresa, perché il borgomastro uscente è stato sostenuto da tutto il centrodestra unito.

Il neo primo cittadino, alla sua prima competizione elettorale, ha sconfitto inoltre un altro big della politica locale: Dario Perego di Noi Merate”, 70 anni, medio di famiglia, dentista, ex sindaco per due mandati, appoggiato tra il resto dai delusi del centrodestra. Mattia Salvioni, con il 50% dei consenti, li ha doppiati entrambi, strappando dopo 15 anni la seconda città della provincia di Lecco agli amministratori di centrodestra, un risultato tutt'altro che scontato, visto il dato delle europee. “Ringrazio le cittadine e i cittadini che ci hanno dato fiducia – le sue prime parole a spoglio non ancora concluso -. Abbiamo ottenuto un numero importante di voti che ci carica di responsabilità e ci spinge a fare il massimo per Merate e per il Meratese insieme a tutti gli altri sindaci”.