Il miglior dj al mondo alla consolle del Nameless

ANNONE BRIANZA

Tre, due, uno... è Martin Garrix il primo ospite internazionale annunciato per il Nameless Festival 2025, in programma dal 31 al 2 giugno prossimi alla Poncia di Annone Brianza. Il nome del primo headliner è stato svelato l’altra sera: è stato lanciato come un razzo nel panorama degli eventi musicali più attesi dell’anno dalla Terrazza Martini di Milano, al termine di un countdown scandito da tutti gli invitati al party per l’annuncio della guest star. Martin Garrix, al secolo Martijn Gerard Garritsen, 28 anni, olandese, è il dj migliore del mondo, riconoscimento che ha vinto per cinque volte. È anche un un produttore, oltre che un musicista con 12 dischi di platino e 4 d’oro in Italia. È, insomma, un’icona della musica elettronica, nonostante la sua giovane età. Ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo Told you so con la cantante pop-elettronica in ascesa Jex. Ha raggiunto il successo solo 17enne, nel 2013, con il singolo Animals. Ha collaborato con artisti come Dua Lipa, Bono, Khalid e Bebe Rexha, con cui ha creato hit memorabili come In the name of love e We are the people. Suoi anche gli album Sentio e Real Love. "Con questo annuncio inauguriamo ufficialmente la line up più eterogenea di sempre, che verrà comunicata nei prossimi mesi accompagnando gli spettatori verso quella che si prospetta un’edizione ricca di novità, tutte volte a rendere l’esperienza al Festival la più soddisfacente e migliore possibile, ottimizzando al massimo i servizi, l’accoglienza e la composizione degli spazi", promette Alberto Fumagalli, brianzolo di 39 anni, il "papà" del Nameless. D.D.S.