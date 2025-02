Nameless e lago, Bosisio vuole introdurre la tassa di soggiorno

L’assessore al Turismo di Bosisio Parini batte cassa... ai turisti. Anche a Bosisio Parini è stata introdotta la tassa di soggiorno. È stata proposta dall’assessore al Turismo Elena Riva e approvata dai consiglieri comunali. Solo nel 2023 a Bosisio hanno soggiornato 15mila turisti, quasi cinque volte tanto i 3.200 abitanti. Sono arrivati dagli altri paese della Lombardia soprattutto, ma anche da Piemonte, Germania, Campania, Francia. Turisti d’affari durante i mesi di lavoro, ma anche tanti turisti per vacanza e svago durante l’estate e la bella stagione. E poi il Nameless Festival, che a inizio giugno richiama quasi centomila spettatori che riempiono tutti i posti letto disponibili. Sono 164 in tutti i posti letto disponibili, tra quelli del Parini Hotel con depandance annessa e le altre strutture non alberghiere, tra B&B, agriturismi, case vacanze e affitta camere. Il provvedimento non dispiace nemmeno agli operatori del settore. A quanto ammonta ancora non si sa. "I residenti non dovranno pagare nulla – le parole dell’assessore -. La misura interessa solo i turisti". D.D.S.