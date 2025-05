Antonio Rossi vincitore a Pechino Express 2025: il campione olimpico prestato alla politica non smette di trionfare

Era nei pronostici ed anche un po’ nella forma fisica e nelle esperienze di vita, sempre al top in qualsiasi attività intrapresa, che Antonio Rossi, pluricampione olimpico nella specialità di Kayak in velocità, e oggi politico, vincesse Pechino Express 2025 in coppia con l’amico di lunga data e campione olimpico (ginnasta) Juri Chechi. Insieme erano i ‘Medagliati’ ed hanno gareggiato per oltre 6.000 chilometri, dalle Filippine al Nepal, passando per la Thailandia, guadagnandosi tappa dopo tappa le simpatie del pubblico e le vittorie, fino ad aggiudicarsi il titolo finale.

Nato a Lecco il 19 dicembre 1968, il 58enne più giovane di 5 fratelli, Antonio Rossi vive a Milano con la moglie Lucia Micheli, anch’essa ex canoista olimpica, sposata nel 1996 due mesi dopo il trionfo olimpico ad Atlanta, e i due figli Angelica e Riccardo Yuri. Il 18 luglio 2021 è stato colpito da un infarto mentre partecipava alla Gran Fondo Pinarello a Conegliano; soccorso tempestivamente e ricoverato a Como, si è ripreso senza gravi conseguenze.

Antonio Rossi alle olimpiadi di Atene 2004 (Ansa)

La carriera sportiva di Antonio Rossi ha avuto inizio nel 1982 alla Canottieri Lecco, sotto la guida di Giovanni Lozza. Entrato nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle nel 1988, ha gareggiato per anni nel kayak velocità, specialità K1 e soprattutto K2. Ha vinto cinque medaglie olimpiche tra il 1992 e il 2004: tre ori, un argento e un bronzo. Inoltre ha conquistato tre titoli mondiali nel K2 1000 metri. È stato portabandiera della squadra italiana ai Giochi di Pechino 2008 ed ha ricevuto numerosi premi e onorificenze tra cui il titolo di Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.

Dopo il ritiro dalle competizioni, Antonio Rossi ha intrapreso la carriera politica. Nel 2009 è stato nominato assessore allo sport della Provincia di Lecco. Nel 2013 è entrato nella giunta regionale lombarda guidata da Roberto Maroni come assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani, poi confermato come Sottosegretario allo Sport e ai Grandi eventi sportivi sotto la presidenza di Attilio Fontana. Nel 2020 è stato eletto consigliere comunale a Lecco, carica da cui si è dimesso nel 2023 per assumere un nuovo incarico nella Fondazione Milano Cortina 2026.

Parallelamente all’attività politica, Rossi ha proseguito il suo impegno nello sport management. Dopo essere stato membro della giunta nazionale del Coni, è entrato a far parte della Fondazione Milano Cortina 2026 come City Operations Manager. Nell’ottobre 2024 è stato nominato vicepresidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, proseguendo il proprio impegno a sostegno della disciplina che lo ha reso celebre.

La carriera televisiva di Antonio Rossi è iniziata nel 2006 con la partecipazione a Reality Circus su Canale 5. Negli anni successivi è stato spesso ospite in programmi e testimonial in campagne di sensibilizzazione e beneficenza, posando anche per calendari solidali. La definitiva affermazione televisiva è arrivata con la vittoria a Pechino Express, nel maggio 2025, insieme a Jury Chechi, in un viaggio che ha messo in luce spirito sportivo, resistenza e intesa, confermando la capacità di Rossi di affrontare sfide anche al di fuori dell’ambito agonistico.