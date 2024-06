Lecco, donne vittime di violenza: 146 codici rossi e 38 arresti in un anno

Lecco, 6 giugno 2024 – Violenza domestica e di genere contro le donne, è allarme rosso in provincia di Lecco. In un solo anno i carabinieri hanno raccolto 146 denunce di cosiddetto codice rosso da parte di donne maltrattate in casa e dai propri mariti, fidanzati, compagni. Sono una ogni due giorni e mezzo, ma il fenomeno, anzi il comportamento criminale perché si tratta di reati, è certamente molto più diffuso e frequente rispetto a quanto emerge dalle statistiche ufficiali, sia perché ci sono le denunce raccolte pure dagli agenti della Polizia di Stato, sia soprattutto perché non tutte le vittime denunciano. Le denunce hanno comunque portato a 38 arresti, a 14 divieti di avvicinamento all'ex partner, a 5 allontanamenti dalla casa familiare e a un provvedimento di obbligo di dimora. I numeri sono stati comunicati ieri, in occasione della festa per il 210° anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri, celebrata anche al comando provincia di Lecco.