Trezzano sul Naviglio: abusa di due donne e scappa a 700 chilometri di distanza

Trezzano sul Naviglio, 5 giugno 2024 – Prova a rifugiarsi a oltre 700 chilometri dalla cittadina in cui avrebbe commesso i reati che gli sono contestati, ma non fa i conti con la tenacia dei carabinieri e la capacità di collaborare a distanza fra le compagnie.

È stato arrestato dai carabinieri di Formia, individuato ieri nel comune nel sud della provincia di Latina, un ventenne di nazionalità egiziana su cui pendeva da giorni un'ordinanza di custodia cautelare per presunti abusi sessuali nei confronti di due donne a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese.

Dopo le indagini svolte dai carabinieri della stazione del comune del nord Italia erano stati messi in atto una serie di servizi tesi alla sua cattura, avvenuta nella serata di ieri, lunedì 4 giugno, dopo un lungo appostamento, in un'abitazione di Formia. Il ventenne è stato trasferito nel carcere di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Milano. Nelle prossime ore è previsto il suo trasferimento in Lombardia, per l’interrogatorio di garanzia in cui l’immigrato potrà fornire la sua versione dei fatti.