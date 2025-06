Estrazione Superenalotto, Lotto e 10eLotto, una raffica di vincite in Lombardia

Milano, 23 giugno 2025 - Aspettando l’estrazione di domani sera, martedì 23 giugno 2025, con il Superenalotto che mette sul piatto un jackpot da 17 milioni e 200mila euro, la Lombardia passa all’incasso. E tu ha controllato bene le tue giocate? Se hai un dubbio consulta il nostro archivio delle estrazioni.

Schedine del SuperEnalotto

SuperEnalotto

Nel concorso di venerdì 20 giugno, come riporta Agipronews, centrato a Milano un "5" da 41.402,50 euro al Glamour Cafè in via De Sanctis, 47, mentre nell’estrazione successiva a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, realizzato un “5” da 36.131,09 euro nella Tabaccheria Piccini in piazzale Mazzini,1. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

10eLotto

A Milano – rende noto Agimeg -, un fortunato giocatore, con una giocata da 4 euro, ha centrato un ‘9’ da 50.000 euro nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. A Desio, in provincia di Monza-Brianza, è stato realizzato un ‘6’ da 6.000 euro.

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.