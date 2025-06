Chi è il pensionato che ha vinto 35 milioni al Superenalotto: “Non ho dormito per tre giorni. Ora voglio aiutare le famiglie in difficoltà”

Desenzano del Garda (Brescia) – È trascorso meno di un mese da quando - giovedì 22 maggio 2025 - è stato assegnato il secondo Jackpot SuperEnalotto del 2025. L'Ufficio Premi Sisal di Milano comunica che la vincita con punti 6 del valore di 35.415.534,71 euro - realizzata con una giocata di 5 euro durante il cc. n. 81 di SuperEnalotto SuperStar - è stata riscossa dal vincitore che ha concluso le procedure di ritiro del premio. La vincita del Jackpot è stata conseguita a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Bocchio Eleonora situato in via Durighello 4.

La vincita al punto di vendita Sisal tabaccheria «Bocchio Eleonora» di via Durighello 4 Desenzano, Brescia 23 maggio 2025. Fotolive Filippo Venezia

Ma chi il “Gastone” bresciano? Protagonista di questa storia è un pensionato che – raccontando la giornata in cui ha scoperto la vincita a Italpress – si è autodefinito una persona semplice, con una vita come tante. Il pensionato - che non ha voluto rivelare le sue generalità – ha scoperto di aver sbancato il jackpot dai media, solo il giorno dopo l’estrazione. Ha riferito di aver passato le prime tre notti senza riuscire a dormire. "Ora che posso permettermi tutto, non ho ancora deciso cosa fare ma certamente intendo fare beneficenza e aiutare le famiglie in difficoltà. E, soprattutto, voglio continuare a vivere come sempre, rimanendo una persona semplice e umile" ha spiegato.

Restano ancora in sospeso le intenzioni sui progetti che vorrà realizzare ma il dato certo è che - secondo il regolamento di gioco - la somma di 35,4 milioni di euro verrà accreditata entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Sarà quindi il 21 agosto 2025 il giorno in cui il nuovo milionario incasserà la vincita del Jackpot SuperEnalotto. Quella di Desenzano è la seconda vincita con sei numeri al Superenalotto nel 2025. La prima risale al mese di marzo quando sono andati a Roma ben 88,2 milione di euro. È anche il 118esimo jackpot assegnato dalla nascita del SuperEnalotto a oggi.