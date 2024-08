Overtourism sul Lario: Varenna perde un binario per accogliere i turisti

“Speriamo che serva – commenta il sindaco Mauro Manzoni, che non era stato nemmeno avvisato dell’intervento -. Certamente garantirà più sicurezza, ma se il numero e la capienza dei treni resta sempre lo stesso, allora siamo punto e a capo” Oltre al sovraffollamento a terra, il problema è infatti anche il sovraffollamento a bordo, con passeggeri stipati in carrozze inadeguate ad accoglierli tutti, con il risultato di figuracce internazionali, per le scene da servizio di trasporto ferroviario indiano che spopolano sui social. "Ad agosto la situazione dovrebbe comunque migliorare, perché storicamente in questo mese registriamo una riduzione degli arrivi, per poi ripresentarsi a settembre - prosegue il sindaco -. Se almeno ci dessero le risorse e le possibilità per reclutare più agenti di Polizia locale, addetti all’Ufficio turistico e persone dedicate a fornire informazioni, riusciremmo a governare meglio il fenomeno”.

Contrariamente ad altri colleghi, oltre che ad alcuni albergatori e operatori turistici, il sindaco di Varenna è infatti contrario a biglietti di ingresso o contingentamento per fronteggiare l’overtourism: “Tutti hanno il diritto alla bellezza, non solo quanti hanno soldi da spendere”. Ciò che chiede sono semmai appunto stanziamenti sufficienti e normative nazionali di riferimento che aiutino lui, come tutti gli amministratori locali, a gestire in maniera adeguata l’enorme numero di turisti, senza discriminare nessuno.