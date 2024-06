Varenna, alla deriva in mezzo al lago nella tempesta: li salva la Guardia costiera

Varenna (Lecco), 22 giugno 2023 – Il nubifragio li ha investiti mentre stavano navigano in mezzo al lago di Como, al largo di Varenna. Non riuscivano più a rientrare a riva, erano alla deriva, in balia delle onde e stavano per naufragare. L'allarme è scattato venerdì sera. Gli uomini della Guardia costiera del Lario, con base a Menaggio, sono riusciti a mettersi in contatto con i due diportisti in difficoltà a bordo della loro piccola imbarcazione, che hanno spiegato di avere il motore in avaria.

Sono subito salpati i soccorritori dell'unità Sar di ricerca e soccorso dell'equipaggio BL GC 135 del Terzo Nucleo mezzi navali. Nonostante le raffiche di vento molto forte a 20 nodi da nodi, il lago mosso e la pioggia battente, con visibilità nulla, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i due, affiancare la loro imbarcazione, agganciarla e trainarla al sicuro in porto a Varenna. Dalla Guardia costiera ricordano che è fondamentale verificare sempre le condizioni meteorologiche prima di prendere il largo. Essenziale anche disporre di un cellulare con connessione internet per poter inviare la propria posizione.