Si ribaltano con la canoa nel lago di Lugano: due ragazzi salvati dall’ipotermia

Si ribaltano con la canoa nel lago di Lugano: salvati dai soccorritori quando stavano andando in ipotermia.

Brutta disavventura e grande spavento, fortunatamente senza gravi conseguenze, per due ragazzi che ieri, giorno di Pasquetta, avevano deciso di concedersi una gira in canoa sulle acque del Ceresio. I giovani si trovavano nelle acque davanti a Magliasco, sul ramo occidentale del lago a cavallo fra Canton Ticino e Italia, quando la loro imbarcazione si è ribaltata e sono finiti entrambi in acqua. La stagione non è ancora calda ed erano già le 19, il sole cominciava ormai a calare, quindi la situazione era particolarmente pericolosa.

Fortunatamente, le grida dei ragazzi sono state udite da alcune persone a riva che hanno immediatamente lanciato l’allarme. L’elicottero della Rega (il soccorso aereo svizzero) di stanza a Locarno si è così alzato in volo e, dopo un rapido sorvolo delle acqua, ha localizzato i giovani in difficoltà, aggrappati alla canoa. Viste le loro buone condizioni (incolumi, coscienti e reattivi), oltre al sopraggiunger di un’imbarcazione privata che si era resa conto della situazione, il soccorritore professionale e il medico d’urgenza hanno lanciato ai ragazzi dall’elicottero due giubbotti di salvataggio speciali, una nuova dotazione che consiste in una boa automatica a forma di ferro di cavallo che, a contatto con l’acqua, si gonfia automaticamente.

I due hanno afferrato subito i giubbotti e, una volta indossati, hanno atteso l’arrivo dei soccorsi via acqua. Nel frattempo l’imbarcazione privata, allertata dalle persone a riva, ha raggiunto i due giovani e li ha issati a bordo, dirigendosi poi verso riva. Lì è giunta anche un’ambulanza della Croce verde di Lugano, per prestare soccorso ai due naufraghi che alla fine se la sono cavata con una lieve ipotermia.