Ondata di caldo rovente. Ats mette in guardia. A rischio 350mila persone

Lago bollente. A Milano 35 gradi, sul Lago di Como quasi 37. Ieri pomeriggio alle porte di Lecco, sul lago di Garlate, poco più a valle del ramo lecchese del Lago di Como, sono stati registrati 36,6 gradi centigradi. È stata la temperatura massima più alta registrata in tutta la Lombardia. Nemmeno nella rovente metropoli o nell’afosa Bassa ha fatto tanto caldo. I 36,6 gradi, combinati con l’indice di umidità, hanno generato una temperatura percepita di 42 gradi. E in acqua non è andata meglio: la temperatura in superficie del lago è stata di circa 25 gradi, più di quella di una piscina.

Si patisce il caldo pure in Valsassina: 36° a Taceno. Temperature tanto elevate sono un rischio per i più fragili, come gli anziani over 75, i cardiopatici, quanti soffrono di alcune patologie polmonari o assumono particolari farmaci, persone sole. Gli esperti di Ats stimano che i lecchesi esposti alle conseguenze dell’ondata di calore siano almeno quattromila, più dell’1% della popolazione. Tra le province di Lecco e di Monza i soggetti potenzialmente più a rischio della media salgono però a 350mila.

Tanti i malori e i conseguenti soccorsi, anche per strada, e aumentano pure i ricoveri e gli accessi dei casi più complessi nei Pronto soccorso. Per fronteggiare l’emergenza caldo è stato predisposto un piano operativo, "così da favorire la messa in campo di interventi finalizzati a proteggere le persone a maggior rischio di danni conseguenti a ondate di calore: anziani, persone affette da malattie croniche, persone che vivono da sole o in condizioni abitative inadeguate", spiega Michele Brait, direttore generale di Ats Brianza.

È stato approntato materiale divulgativo informativo sia generico, sia studiato apposta per lavoratori dell’edilizia, viaggiatori, bambini, non autosufficienti. I consigli utili per tutti sono: non uscire di casa durante le ore più calde, abbigliamento adeguato, finestre chiuse di giorno e aperte la sera, bagnarsi viso e braccia, bere molto, preferire frutta e verdura, prima di salire su auto lasciate al sole aprire i finestrini e comunque non lasciare mai nessuno nella vettura e attenzione pure agli animali domestici, perché anche loro soffrono il caldo. È attivo inoltre il numero verde dedicato 800.008.300 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30.