Mandello, colpo di pistola in faccia: terrore sulla Statale 36. Ma è un'arma giocattolo

Mandello del Lario (Lecco), 28 giugno 2025 – Un gioco di guerra finito con un colpo in faccia. Nella notte un uomo di 40 anni è stato ferito al volto con un colpo esploso con un'arma da softair, una pistola ad aria compressa.

E' successo in un'area di servizio della Statale 36 a Mandello del Lario poco prima delle 4. Sia il 40enne, sia chi ha premuto il grilletto erano ubriachi o comunque su di giri. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e deve essere accertato se i due stessero scherzando o appunto giocando tra loro con l'arma finta, oppure se abbiano litigato e uno l'abbia estratta per minacciare l'altro. Sta di fatto che è partito un colpo, un proiettile di gomma, a distanza ravvicinata.

Testimoni hanno temuto si trattasse di una sparatoria vera, con armi vere. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia stradale, con i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu e i volontari della Croce rossa di Galbiate. Fortunatamente è bastato poco per chiarire che si è era verificato nessun assalto armato, nessun regolamento di conti a colpi di arma da fuoco, né altro di simile, ma uno scherzo degenerato o una lite. Il 40enne colpito in volto è stato poi accompagnato in ospedale a Lecco in ambulanza per accertamenti o poco più.