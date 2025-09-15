Ultime corse del traghetto di Leonardo

IMBERSAGO (Lecco)Termina questa settimana il servizio giornaliero di trasporto del traghetto di Leonardo sull’Adda, a Imbersago. Venerdì 19 settembre sarà infatti l’ultima corsa feriale della stagione, mentre dal prossimo fine settimana il trasporto da una parte all’altra del fiume sarà garantito solo nel fine settimana, sabato e domenica, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il servizio è gestito dalla Pro Loco di Imbersago, a cui si può fare riferimento per avere informazioni, chiamando il numero 377.3443505. L’attrazione, di grande fascino, collega la sponda lecchese di Imbersago con quella bergamasca di Villa d’Adda, grazie a un sistema storicamente collaudato e molto caratteristico: il movimento avviene infatti a mano e senza motore, in quanto il funzionamento si basa su un robusto cavo d’acciaio teso tra le due sponde, al quale il traghetto è ancorato. L’imbarcazione deriva il movimento direttamente dalla corrente: i due scafi vengono posizionati in modo obliquo rispetto al flusso dell’acqua, lasciando che la spinta naturale garantisca la traversata nelle due direzioni.La dedica a Leonardo da Vinci è più un omaggio che una certezza di paternità del progetto: si sa che all’epoca aveva fatto studi su soluzioni di questo genere, durante il suo soggiorno a Vaprio d’Adda tra il 1506 e il 1507, lasciando un disegno che raffigura il traghetto, datato 1513, conservato nel Codice Windsor in Inghilterra. Ma che il progetto di questo sistema di trasferimento sia stato effettivamente messo a punto da lui, non ci sono certezze.Pa.Pi.