Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Lecco
CronacaUltime corse del traghetto di Leonardo
15 set 2025
PAOLA PIOPPI
Cronaca
Ultime corse del traghetto di Leonardo

IMBERSAGO (Lecco)Termina questa settimana il servizio giornaliero di trasporto del traghetto di Leonardo sull’Adda, a Imbersago. Venerdì 19 settembre sarà infatti l’ultima corsa feriale della stagione, mentre dal prossimo fine settimana il trasporto da una parte all’altra del fiume sarà garantito solo nel fine settimana, sabato e domenica, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il servizio è gestito dalla Pro Loco di Imbersago, a cui si può fare riferimento per avere informazioni, chiamando il numero 377.3443505. L’attrazione, di grande fascino, collega la sponda lecchese di Imbersago con quella bergamasca di Villa d’Adda, grazie a un sistema storicamente collaudato e molto caratteristico: il movimento avviene infatti a mano e senza motore, in quanto il funzionamento si basa su un robusto cavo d’acciaio teso tra le due sponde, al quale il traghetto è ancorato. L’imbarcazione deriva il movimento direttamente dalla corrente: i due scafi vengono posizionati in modo obliquo rispetto al flusso dell’acqua, lasciando che la spinta naturale garantisca la traversata nelle due direzioni.La dedica a Leonardo da Vinci è più un omaggio che una certezza di paternità del progetto: si sa che all’epoca aveva fatto studi su soluzioni di questo genere, durante il suo soggiorno a Vaprio d’Adda tra il 1506 e il 1507, lasciando un disegno che raffigura il traghetto, datato 1513, conservato nel Codice Windsor in Inghilterra. Ma che il progetto di questo sistema di trasferimento sia stato effettivamente messo a punto da lui, non ci sono certezze.Pa.Pi.

