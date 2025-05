Tamponamento a catena sulla statale. Coinvolte tre auto traffico in tilt

Tre auto e sei persone, cinque donne e un uomo, tra i 20 e i 53 anni coinvolte nel tamponamento a catena che si è verificato ieri intorno alle 12,30 sulla Statale 36 a Prata Camportaccio. Nessun ferito in modo serio, anche se due persone sono state portate in codice giallo al vicino ospedale di Chiavenna. Le maggiori ripercussioni sono state quelle sul traffico, a quell’ora piuttosto sostenuto, inevitabilmente paralizzato per consentire rilievi e pulizia della sede stradale.