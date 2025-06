Autovelox in Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli della velocità

Milano, 9 giugno 2025 – I limiti di velocità? Da rispettare sempre anche perché c’è sempre chi può e deve sanzionare chi non rispetta il codice della strada. La Polizia di Stato intanto ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali della Lombardia dove, nella settimana dal 9 al 15 giugno 2025, saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. In autostrada è sempre in funzione il sistema Tutor che registra la velocità media e sulla viabilità ordinaria gli autovelox fissi gestiti, soprattutto, dai Comuni.

L'invito è di rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra e soprattutto altrui incolumità indipendentemente dalla presenza o meno degli autovelox.

Ma quali sono i limiti di velocità e le sanzioni pecuniarie e in termini di punti patente attualmente in vigore?

I limiti di velocità

Autostrad e: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

e: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo. Strade extraurbane principali : 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo Strade extraurbane secondarie e locali : 90 chilometri orari

: 90 chilometri orari In città: il limite è di 50 chilometri orari; 30 o 70 in alcuni tratti espressamente segnalati

La Polizia stradale dispone di nuovi Tutor per rilevare chi va oltre il limite di velocità in autostrada

Multe e punti patente

Fino a 10 chilometri orari in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

Oltre 10 chilometri orari e fino a 40 chilometri orari in più - sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

- sanzione pecuniaria compresa euro e decurtazione di sulla patente; Oltre 40 chilometri orari e non oltre i 60 chilometri orari - sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro , decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

- sanzione pecuniaria , decurtazione di sulla patente e sanzione accessoria della di guida Oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità – sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro , decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi . In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

– sanzione pecuniaria compresa , decurtazione di sulla patente e la sanzione accessoria della . In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida. Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

I controlli in Lombardia

Lunedì 9 giugno 2025

Strada Comunale Via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Martedì 10 giugno 2025

Strada Provinciale 671 Val Seriana est

Mercoledì 11 maggio 2025

Strada Statale 9 via Emilia a Lodi

Sabato 14 giugno 2025

Strada Provinciale 671 Val Seriana est

Domenica 15 giugno 2025