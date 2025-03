Nuovi tutor sull’autostrada A9 attivi da domani 7 marzo: come evitare multe sulla Milano-Como

Milano – Tutti gli automobilisti che viaggiano sull’autostrada A9 che collega Milano, Como e la Svizzera da domani dovranno prestare molta più attenzione alla velocità. Da venerdì 7 marzo sarà in funzione il nuovo sistema “Tutor 3.0” che rileverà la velocità media di un’automobile e multerà automaticamente le vetture che non rispetteranno i limiti stabiliti sulla tratta. Le infrastrutture sono state installate negli scorsi mesi ma ora entreranno ufficialmente in funzione.

Lungo la A9 sono stati installati cinque rilevatori, tre in direzione Nord e due in direzione Sud. Quelli che seguono sono i tutor per chi viaggia in direzione della Svizzera:

Da Lomazzo Sud (chilometro 22,9) a Lomazzo Nord (24,8) Da Lomazzo Nord (chilometro 24,8) a Fino Mornasco (chilometro 28,6) Da Turate (chiometro 18,1) fino all’allacciamento per la A36 (chilometro 20,1)

Questi invece i rilevatori per chi viaggia in direzione di Milano:

Da Lomazzo Nord (chilometro 26,7) a Lomazzo Sud (chilometro 23,9) Da Turate (chilometro 20,4) a Saronno (chilometro 17,6)

Come funzionano i tutor

Il sistema “Tutor 3.0” in autostrada è un sofisticato sistema di controllo della velocità che misura la velocità media dei veicoli su determinati tratti stradali. Funziona attraverso una serie di telecamere posizionate all’inizio e alla fine del tratto monitorato, le quali registrano il tempo di passaggio dei veicoli e calcolano la velocità media. Se questa supera il limite consentito, il sistema genera automaticamente una multa.

Come evitare le multe

Per evitare le multe, è fondamentale rispettare i limiti di velocità indicati lungo il percorso. Inoltre, è utile utilizzare il cruise control per mantenere una velocità costante ed evitare accelerazioni involontarie. Le app di navigazione come Google Maps o Waze segnalano spesso la presenza dei Tutor, permettendo agli automobilisti di essere più consapevoli.

Un errore comune è rallentare solo in prossimità delle telecamere: il Tutor non misura la velocità istantanea, ma la media su tutto il tratto controllato. Per questo, anche un breve eccesso di velocità può risultare in una sanzione. Infine, verificare sempre la taratura del tachimetro dell’auto, poiché può indicare una velocità leggermente diversa da quella reale. Rispettare le regole non solo evita multe, ma aumenta anche la sicurezza stradale.