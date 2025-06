Quarto ponte al Bione: via ai lavori del nuovo svincolo

Nuovo svincolo del Bione, si comincia. Iniziano giovedì i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo del Bione del futuro quarto ponte di Lecco. Per cominciare sarà solo uno svincolo in uscita, poiché il quarto ponte, in affiancamento al Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36, sarà a senso unico, solo in ingresso a Lecco. Sarà però già predisposto per quando il nuovo ponte verrà modificato per essere a doppio senso, cioè pure per gli automobilisti in uscita a Lecco. L’intervento verrà realizzato in diverse fasi: cinque quelle preventivate. Il taglio del nastro inaugurale è previsto per il prossimo anno, entro giugno 2026. Verrà costruita una nuova rotatoria, mentre un’altra verrà riconfigurata. Si tratta di un’opera molto delicata, sia perché collegata alla futura nuova viabilità sovracomunale, sia perché in una zona molto delicata, una delle porte di Lecco, in un’area dove ci sono diversi servizi, come il centro sportivo comunale e parcheggi, oltre ad attività commerciali e industriali, e vicino all’Adda e al lago di Garlate. Per quanto possibile, i disagi verranno limitati al massimo e non sono previste chiusure totali. Il prezzo? Quattro milioni di euro, tutto incluso. D.D.S.