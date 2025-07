Musica, bar e pizzerie: via al coprifuoco

Stop alla movida notturna, a La Valletta Brianza scatta il coprifuoco. Da domani, sabato, niente più musica da mezzanotte in poi e bar, pub, ristoranti e pizzerie chiusi da mezzanotte e mezza. Vale per tutti, anche per i parroci e i sacerdoti delle diverse parrocchie e degli oratori. Il sindaco de La Valletta Brianza Marco Panzeri ha firmato un’ordinanza "per la tutela del decoro, dell’ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla “movida“". Il coprifuoco riguarda sia quanti svolgono attività di intrattenimento musicale dal vivo o tramite impianti elettroacustici e i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Le motivazioni del provvedimento? "L’elevata concentrazione di persone all’interno e nelle aree esterne degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande insistenti sul territorio comunale nelle ore serali e notturne, oltre che favorire fenomeni criminosi, provoca emissioni sonore oltre i limiti di tollerabilità, problemi di viabilità e parcheggio con il conseguente aggravamento dell’inquinamento atmosferico, degrado urbano da abbandono di rifiuti e da altri comportamenti incivili nonché criticità per la sicurezza urbana" spiega il sindaco. Il provvedimento è stato notificato tutti i titolari di esercizi pubblici, agriturismi e aziende agricole, ma anche al parroco e a tutti i sacerdoti, perché il coprifuoco scatta pure negli oratori. L’ordinanza resterà in vigore un mese, scadrà domenica 5 agosto.

D.D.S.