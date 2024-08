Statale 36 e lago di Como, traffico da bollino nero sulle strade nel weekend del grande esodo

Lecco, 9 agosto 2024 – Venerdì bollino rosso, sabato bollino nero. Secondo gli esperti di Anas sarà un fine settimana da incubo per gli automobilisti in viaggio sulla Statale 36. Questo week-end di esodo d'agosto, si prospetta infatti il più trafficato di tutto il periodo. Questo pomeriggio sarà da bollino rosso, sabato e domenica invece da bollino nero, soprattutto domani mattina, perchè a migliaia si sposteranno dalle città verso le località del lago di Como e le montagna della Valsassina e della Valtellina.

Code lungo la Statale 36: il weekend sarà da bollino nero per il traffico previsto

Le strade più trafficate

L'intensificarsi della circolazione riguarderà tutte le principali arterie degli itinerari turistici: la A2 del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore” in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la SS 131 in Sardegna; la 148 Pontina e l'Appa nel Lazio; l’Itinerario E45 che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; l'Aurelia in Lazio, Toscana e Liguri, l'Adriatica in Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto. Al nord si prospettano code sui raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga appunto in Lombardia, la Statale di di Val Trebbia in Liguria e della Valle D’Aosta, la Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

I numeri della Statale 36

Durante lo scorso week- end più di un milione di automobilisti ha viaggiato sulla 36. Sono stati infatti contati oltre un milioni di transiti sul nastro d'asfalto di 101 chilometri che attraversa mezza Lombardia, tra l'hinterland di Milano e le porte della Valtellina, passando per la Brianza e i territori di Como e della provincia di Lecco. Sono almeno il 10% in più di quanti ne sono stati contati il fine settimana precedente. Il giorno peggiore è stato venerdì. La tratta più congestionata è stata quella di Monza: in 72 ore, sono stati calcolati 267mila veicoli di passaggio, cioè quasi 90mila di media al giorno nell'arco dei tre giorni. Nel troncone di Costa Masnaga, ne sono stati invece rilevati 195mila. All'altezza di Lecco, i transiti sono stati 108mila e, lungo il lago, da Mandello del Lario a Colico, 92mila. Dopo l'innesto con la Statale 38 dello Stelvio, gli automobilisti in circolazione a Novate Mezzola sono stati 41mila, sempre durante tutto il fine settimana cominciato venerdì e terminato domenica, diventate 23mila dopo le uscite per la Val Chiavenna.

I consigli per un viaggio sicuro

Per chi si mette in viaggio è importante, più che mai nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze. Ad esempio è meglio dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua. E poi: controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua; consultare il meteo; non bere alcolici né assumere sostanze stupefacenti prima di guidare né durante il viaggio; tutti i passeggeri e il guidatore devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori; rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza. In caso di stanchezza o sensazione di sonno bisogna fermarsi sempre, in sicurezza in area di servizio, per riposarsi e recuperare le energie. Soprattutto non distrarsi mai alla guida: guardare sempre la strada, concentrarsi solo sulla guida e tenere le mani sul volante, non sui display del navigatore o, peggio, sul cellulare.