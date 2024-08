Il meteo nel week end in Lombardia: Caronte rende bollente la settimana di Ferragosto

Milano, 9 agosto 2024 – La parziale attenuazione dell’afa opprimente che il temporale di mercoledì pomeriggio ha regalato a Milano e alla Lombardia è destinata già da oggi a esaurirsi. Gli italiani, in particolar modo quelli rimasti ancora in città o che non sono partiti per le vacanze, devono quindi prepararsi a un altro week end rovente con l’anticiclone Caronte che torna a “mostrare i muscoli” certamente fino a Ferragosto. Per il meteorologo Lorenzo Tedici de ilMeteo.it, il fine settimana che fa da preludio al 15 agosto sarà il più caldo dell'anno, con punte di 40 gradi a Ferrara, Firenze, Forlì, Terni, e ovviamente nella gran parte delle città lombarde a cominciare da Milano e Brescia. Dal canto suo, il ministero della Salute ha annunciato il bollino rosso in otto città per oggi, da Roma a Perugia a Palermo, passando da Brescia: la “Leonessa d’Italia” si conferma così la città più bollente fra quelle lombarde.

Cosa ci aspetta nel fine settimana

Se oggi le temperature risulteranno “contenute” fra i 32, 33 gradi – con picchi che però arriveranno a 35 gradi nella Bassa Bresciana, Cremonese e nel Mantovano – e tempo stabilmente soleggiato dalle Alpi alla Pianura Padana, in maniera progressiva a partire da domani e poi ancora da domenica, le temperature sono destinate a lievitare. Fino al 13 e14 agosto l’alta pressione proveniente dal Nord Africa è destinata a rafforzarsi, con una conseguente nuova ondata di calore che coinvolgerà tutta la Lombardia e temperature in progressiva crescita fino ai 36/38 gradi nelle zone di pianura e nelle città. Ancora afa per lo più opprimente dunque, solo attenuata da qualche sporadico e isolato temporale nelle aree di montagna. Anche la qualità dell’aria ne risentirà, un problema che acuirà le difficoltà di respirazione delle persone più fragili e gli anziani.

Ma quando ci sarà una parziale attenuazione del grande caldo? Nonostante le previsioni meteo a medio-lungo termine siano sempre passibili di correzioni di rotta, per la gran parte dei meteorologi Caronte dovrebbe allentare la morsa sulla Lombardia e sul resto d’Europa a partire dal 16 e 17 agosto. Ci aspetta dunque ancora una settimana rovente. Per correre al riparo ci sono poche soluzioni che i lombardi ormai conoscono: ventilatori, condizionatori, bottiglie d’acqua a portata di mano, uscite programmate quando è possibile nelle prime ore del mattino e, se anche questo è possibile, una gita in montagna o al mare per… tirare il fiato.