Superstrada 36 bloccata in direzione Lecco per un incidente a Suello

Suello (Lecco), 21 dicembre 2024 - A causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 42 il traffico è temporaneamente bloccato sulla carreggiata in direzione nord della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” a Suello, in provincia di Lecco. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e un furgone. Sei le persone lievemente ferite a seguito dello scontro, tra questi anche un bambino di un anno, un 16enne e una 31enne. Sul posto è atterrato anche un elisoccorso partito da Milano, ma non sono stati necessari trasferimenti urgenti. Il traffico è deviato all'uscita per Bosisio. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.