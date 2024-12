Super 36, piano anti-code per le festività di Natale: stop ai cantieri non urgenti

Lecco, 19 dicembre 2024 – Centoventimila automobilisti e camionisti. Sono gli automobilisti e i camionisti che quotidianamente a novembre hanno calcato l’asfalto della Statale 36, che si conferma la strada tra le più trafficate d’Italia, sia di giorno, sia di notte, con oltre 15mila conducenti in transito solo tra le 22 di sera e le 6 di mattina. E a dicembre sarà peggio, soprattutto nei giorni di punta, come quelli che stanno per arrivare, quando, a chi è costretto a viaggiare per lavoro, si aggiungeranno quanti parteciperanno alla corsa ai regali dell’ultimo momento, i corrieri che quei regali dovranno consegnarli, gli sciatori della Valtellina e dei Piani di Bobbio e i vacanzieri dell’Alto Lario. Per limitare gli inevitabili disagi sia per chi la Superstrada la percorre per dovere o per piacere, ma anche per quanti lungo la Superstrada ci abitano, da Anas hanno annunciato lo stop ai lavori e lo smantellamento dei cantieri non urgenti. Lo prevede il Piano per la viabilità natalizia messo a punto dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio, che richiama all’ordine pure i sindaci dei paesi attraversati dalla 36, affinché mobilitino agenti della Polizia locale e volontari di Protezione civile. “I sindaci saranno ulteriormente sensibilizzati affinché, anche nella loro veste di autorità locali di Protezione civile, dispongano degli agenti di Polizia locale per il presidio di alcuni svincoli nevralgici, all’occorrenza in modo permanente, per prevenire manovre in contrasto al Codice della strada, fronteggiare possibili congestionamenti di traffico e garantire supporto agli operatori di altre forze di polizia e ai soccorritori”, è l’annuncio diramato dalla Prefettura. In caso di nevicate sono invece già pronti a entrare in azione gli spazzaneve, sia sulla Statale 36 che sulla Lecco – Ballabio, sia sulla 342 Briantea Como – Bergamo, la Statale dei laghi di Pusiano e Garlate e la Scenic route della Valsassina, cioè la Sp 65 di Esino Lario. Massima allerta pure per quanto riguarda il servizio di trasporto ferroviario: “I rappresentanti di Rfi e Trenord – proseguono dalla Prefettura - hanno informato della pianificazione invernale riguardante il traffico ferroviario. È prevista, in particolare, un’attività di manutenzione suppletiva dell’infrastruttura, anche mediante corse raschiaghiaccio e sistemi di riscaldamento degli scambi”.