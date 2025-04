Incidente a Sueglio, cappottano con l'auto: ferite due donne. Il guard rail evita il volo nel burrone

Sueglio (Lecco), 21 aprile 2025 – Se non ci fosse stato il guard rail e il parapetto non avesse retto all'impatto, sarebbero molto probabilmente precipitate di sotto, nel burrone. Protagoniste dell'incidente successo nel primo pomeriggio di oggi in Valvarrone, all'altezza di Sueglio, sono state due pensionate di 76 e 79 anni che erano a bordo di una vecchia Fiat Panda. Le sue stavano percorrendo la Sp 67 dell'Alta Valsassina: la pensionata alla guida ha perso il controllo dell'utilitaria, finendo prima contro le barriere di protezione a valle della strada, poi contro il cordolo che delimita la carreggiata. In seguito al doppio impatto la macchina, che ha cappottato, ha terminato la corsa su una fiancata.

Le due ultrasettantenni, rimaste intrappolate in auto, sono state soccorse dai volontari del Soccorso bellanese, i primi ad intervenire, seguiti poi dai sanitari dell'automedica di Areu e dai vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Bellano, che hanno messo in sicurezza il mezzo. In posto pure gli agenti della Polizia locale. Nonostante lo “sballottolamento” all'interno dell'abitacolo, le condizioni delle due pensionate si sono rivelate molto meno gravi di quanto temuto. Sono state comunque trasferite d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Per consentire le operazioni di salvataggio, la provinciale è stata chiusa al transito.