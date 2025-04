Incidente in galleria a Dervio, con l’auto si schianta contro il furgoncino davanti a lei: ferita 36enne

Dervio (Lecco), 11 aprile 2025 – La velocità eccessiva, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, un'esitazione di troppo prima di frenare. Una automobilista di 36 anni nel pomeriggio di oggi ha tamponato un furgoncino che la precedeva. L'incidente è successo in una galleria della Statale 36 all'altezza di Dervio, in direzione nord, verso Colico.

L'incidente

L'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stata proprio lei, la 36enne. Mentre infatti il camioncino ha retto all'impatto, la sua macchina no: la parte anteriore si è deformata, il parabrezza è quasi esploso e il telaio l’ha intrappolata all'interno dell'abitacolo. Lo schianto è successo poco prima delle 16, nella galleria Corenno, lunga poco meno di 800 metri, nel tratto di Supestrada che attraversa Dervio appunto.

La 36enne non si è accorta di un improvviso rallentamento, non è riuscita a frenare in tempo, nonostante una brusca inchiodata a cui è seguita una sbandata, e ha appunto tamponato un furgoncino che si è trovata davanti. Gli altri conducenti in coda fortunatamente, a differenza sua, sono riusciti a schivarla e ad impedire un maxi tamponamento a catena all'interno del tunnel

I soccorsi

L'hanno soccorsa i sanitari di Areu con i volontari del Soccorso bellanese, i primi ad arrivare sul posto. Sono intervenuti pure i vigili del fuoco, che hanno aiutato i soccorritori a estrarre la giovane dall'abitacolo e che hanno messo in sicurezza il veicolo. In posto pure gli agenti della Polizia stradale e i tecnici di Anas. La 36enne è stata poi trasferita in ambulanza all'ospedale di Gravedona. Ha riportato traumi alla schiena, ma, dalle prime valutazioni, sembra nulla di troppo grave. Pesanti invece le conseguenze sul traffico: per consentire le operazioni di soccorso inizialmente la circolazione è stata interrotta su entrambe le corsie, quella di marcia e quella di sorpasso, poi è stato ripristinato il transito, ma unicamente sulla corsia di destra, quella di marcia. Si sono formate lunghe code. La normale viabilità è stata ripristinata solo una volta rimossi i due mezzi incidentato e ripulito l'asfalto dai detriti.