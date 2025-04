Dervio, influencer provoca un tamponamento a catena nella galleria della Statale 36: quattro feriti

Dervio (Lecco), 19 aprile 2025 – Quattro feriti, tre auto coinvolte, un automobilista che dopo l'incidente si è allontanato, forse scappato, pur non avendo colpa. E' il bilancio di un incidente successo nella tarda mattina di oggi intorno a mezzogiorno in una galleria della Statale 36. La carambola si è verificato all'altezza di Dervio, in Alto Lario, nella galleria Dorio, in direzione nord, verso Colico.

Un influencer di trent'anni ha perso il controllo della sua macchina, schiantandosi contro la parete del tunnel e innescando un tamponamento a catena. Gli altri due automobilisti che lo seguivano non sono infatti riuscito a frenare né ad evitare la sua macchina. Uno di loro, nonostante lo scontro, ha poi proseguito il viaggio, senza fermarsi.

Quattro i feriti soccorsi: una ragazza di 23 anni, un 30enne, un uomo di 52 anni e una donna di 53. Li hanno soccorso i soccorritori del Soccorso bellanese, i primi ad intervenire sul posto con due ambulanza e i sanitari dell'automedica di Areu. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano, gli agenti della Polizia stradale e i cantonieri di Anas.

Una corsia, quella di marcia, è stata chiusa al transito per consentire i soccorsi, con ripercussioni sulla viabilità.

I quattro feriti sono stati trasferiti due in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco, gli altri due a Gravedona. Nessuno dei quattro ha riportato ferite troppo gravi, nonostante l'impatto ad alta velocità e lo stato in cui sono state ridotte le auto su cui viaggiavano.