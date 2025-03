Mandello, muore investito da un treno in stazione: bloccata la linea Lecco - Sondrio

Mandello del Lario (Lecco), 11 marzo 2025 – Una persona è stata investita da una treno in stazione a Mandello del Lario ed è morta. In seguito all'incidente ferroviario, la circolazione dei treni è interrotta tra le stazione di Mandello e Lierna e si regis

Diverse le corse soppresse e numerose pure le variazionio di orario e di percorso. Pesanti i ritardi lungo l'intera direttrice. L'incidente è successo questa mattina intorno alle 8.30. La vittima è un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità.

Sul posto i sanitari di Areu, con i volontari del Soccorso degli alpino di Mandello e i vigili del fuoco, ma l'investito è morto sul colpo. Sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria, con i tecnici di Rfi. Gli accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dell'incidente sono in corso.

“La circolazione della direttrice è interrotta tra le stazioni di Lierna e Mandello del Lario a causa dell'investimento di una persona da parte di un treno della linea – avvisano da Trenord -. Sono previste variazioni di percorso e cancellazioni”. Diverse le corse cancellate e le modifiche, con treni che non effettuano tutte le fermate previste, che fermano prima e partono da altre stazioni.