Statale 36, è cominciato il controesodo dell'Immacolata: code e rallentamenti. Ecco dove

Lecco, 10 dicembre 2023 – Code chilometriche e rallentamenti in Superstrada. Come da previsioni della vigilia, il controesodo del ponte dell'Immacolata è cominciato anche sulla SS36. Migliaia di turisti e villeggianti si sono riversati sulla Statale 36 per tornare a casa verso Milano e la Brianza dopo il lungo week end sulle piste da sci della Valtellina e della Valsassina oppure per una gita fuoriporta sul lago di Como. Le situazioni più critiche si registrano tra Abbadia Lariana e Lecco e poi sulla MIlano - Lecco all'altezza di Molteno e di Nibionno. Lungo gli altri tratti invece la situazione è più scorrevole, mentre è completamente sgombra la carreggiata nord, da Milano verso Lecco e Colico.

Traffico intenso si è registrato pure sulla Statale 38 dello Stelvio, in provincia di Sondrio. Gli agenti della Polizia stradale direttamente sul campo e i tecnici di Anas dalla loro centrale operativa di Bellano stanno monitorando la situazione in tempo reale. File e circolazione a rilento a parte, non sembrano comunque sussistere emergenze.