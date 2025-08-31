Pianello del Lario, precipita nel torrente: un volo di 4 metri, è gravissimo

Pianello del Lario (Lecco), 31 agosto 2025 – E' precipitato per quattro metri dalla ringhiera di un ponticello ed è finito nel torrente sottostante. Ora è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. L'incidente è successo sabato sera a Pianello del Lario, sponda comasca occidentale dell'Alto Lario. A precipitare è stato un signore di 63 anni. Il 63enne era seduto sul parapetto di una passerella sopra un torrente, vicino al Museo delle Barche. Ha perso l'equilibrio ed è volato di sotto, nell'alveo del corso d'acqua. Ha compiuto un salto di almeno 4 metri

I soccorsi difficili

Imponente il dispiegamento di soccorritori: i soccorritori dell'eliambulanza di Como, i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica, diversi volontari del soccorso, i carabinieri e i vigili del fuoco di Dongo. L'intervento di recupero è stato molto complesso a causa della zona molto impervia e difficilmente accessibile, delle condizioni del ferito e del buio, in un'area isolata. Ci sono volute quasi tre ore per raggiungerlo, stabilizzarlo, imbarellarlo in sicurezza, trasferito in sicurezza fino in strada, trasbordarlo sull'eliambulanza e infine portarlo d'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza.