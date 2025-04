Lecco, l’auto s’incendia all’improvviso mentre è alla guida: 56enne si salva per miracolo

Lecco, 22 aprile 2025 – Giusto il tempo di accostare e scappare fuori dall'auto già invasa dal fumo, che la macchina ha subito preso fuoco. Si è salvata per miracolo una donna di 56 anni di Dervio la cui auto ha preso fuoco mentre stava percorrendo la strada del lungolago tra Abbadia e Lecco a Pradello. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14. La 56enne era al volante della sua Ford EcoSport. Viaggiava in direzione di Lecco.

La paura

All'improvviso ha sentito un forte odore di bruciato. Preoccupata, ha rallentato per poi fermarsi alla prima area di sosta. Nemmeno il tempo quasi di uscire dall'abitacolo, che si è sviluppato un incendio. Alcuni passanti l'hanno aiutata ad allontanarsi e anche a recuperare alcuni effetti personali dal portabagagli, mentre altri hanno tentato di spegnere il rogo con secchiate d'acqua, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco che poi hanno terminato il lavoro.

L’intervento

Sul posto per sicurezza pure i soccorritori della Croce rossa di Lecco, ma fortunatamente nessuno è rimasto intossicato, né ustionato. Oltre alla 56enne è stato assistio pure un signore di 62 anni, tra i primi ad intervenire per aiutarla e per spegnere l'incendio.