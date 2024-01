Lecco, Statale 36: straniera in contromano. La fermano gli altri automobilisti

Lecco, 29 gennaio 2023 – Ci risiamo, un altro contromano sulla Statale 36.

E' successo ieri, domenica, uno dei giorni più trafficati in Superstrada per l'esodo e il controesodo di turisti e villeggianti sul lago di Como e verso la Valsassina e la Valtellina.

Una automobilista, probabilmente straniera stando alla targa della Opel Mokka che guidava, stava per imboccare dalla parte sbagliata il tunnel dell'Attraversamento di Lecco.

Si è infatti infilata sulla rampa dello svincolo di uscita della Milano – Lecco, rischiando poi di percorrere appunto la Statale in contromano, tra l'altro in galleria, nonostante i grandi cartelli di divieto di accesso, tra cui uno con la vistosa scritta “Alt”. Gli altri conducenti in transito che se la sono travata davanti, tra abbaglianti e colpi di clacson, sono riusciti a fermarla.

La conducente ha così ingranato la retromarcia e ha ripreso la direzione giusta. L'anno scorso gli agenti della Polizia stradale hanno individuato e multato 11 automobilisti che hanno imboccato la Super in contromano. Nel 2022 erano stati 16.