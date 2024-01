In monopattino sulla Statale 36: è assurdo ma a Lecco si può. Ecco perché / Video

Lecco, 23 gennaio 2024 – In Superstrada con il monopattino elettrico. È pericoloso, ma a Lecco si può. Sta facendo discutere il video postato in rete di un temerario conducente di monopattino sulla Statale 36. Il filmato è stato girato nel tratto di Abbadia Lariana e mostra un giovane in monopattino imboccare l’uscita per Lecco.

Si sente anche il suono del clacson di un automobilista che strombazza, evidentemente per rimproverarlo. In realtà, sebbene pare assurdo, in quel punto di Statale 36 si può andare in bici, a piedi e anche in monopattino, come su una qualsiasi strada urbana.

Mancano infatti alternative, a meno di non allungare il giro di chilometri e di ore. Solo quando sarà pronta tutta la pista ciclabile su una panoramica passerella a lago tra Lecco e Abbadia Lariana, ciclisti, pedoni e anche i conducenti di monopattino potranno essere messi al bando da quel tratto di Statale 36.

Nel frattempo in quel punto, sebbene pericoloso, possono transitare motociclisti, automobilisti, camionisti e anche monopattini.