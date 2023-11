Bormio, conto alla rovescia per il via alla stagione sciistica

Bormio (Sondrio), 11 novembre 2023 - Mancano tre settimane alla partenza della stagione sciistica e sulle piste della Valtellina si lavora a pieno ritmo per organizzare l’accoglienza di sportivi e turisti.

A partire dal 1 dicembre riapriranno gli impianti di risalita a Bormio e Santa Caterina, sulla Cima Piazzi per rimettere gli sci ai piedi si dovrà attendere il 7 dicembre mentre a San Colombano la partenza è per il 22 dicembre, subito prima di Natale. Una lunga stagione sulle piste che proseguirà fino al prossimo 7 aprile (1 aprile per San Colombano).

Sono già in vendita gli skipass che si possono acquistare anche online con un risparmio del 25% rispetto al prezzo di listino. A Bormio per la prima volta a partire dalla prossima stagione i prezzi degli skipass 4 ore, giornaliero e plurigiornaliero non saranno più fissi ma dinamici, ovvero varieranno di giorno in giorno.