Sci, dal Tonale ai Piani di Bobbio ecco i prezzi dello skipass e le novità

Al passo del Tonale tutto è pronto per dare il via alle danze e cominciare a sciare. Il 18 novembre si potrà iniziare a calcare le piste del ghiacciaio Presena mentre il 9 dicembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale con il consueto “Winter Opening Party”. E in quei giorni apriranno le piste del del Tonale e con ogni probabilità anche quelle del resto del comprensorio. La sfida dell’inverno 2023-2024, per il Consorzio Pontedilegno-Tonale, è ambiziosa: soddisfare le aspettative sempre più elevate degli sciatori. «Per vincerla, occorre innalzare continuamente gli standard di qualità e implementare l’offerta - spiega Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale - trovando elementi nuovi che rendano l’esperienza quanto più completa e personalizzata possibile: la voglia, fortissima, del pubblico di tornare a sciare sulle piste del nostro comprensorio dimostra che il lavoro di questi anni è stato proficuo».

Le novità Tra le novità, lo skipass “smart”, con sconti flessibili che premieranno i più rapidi. In sostanza, prima si acquista online lo Smart Skipass, maggiore è la riduzione di cui si può usufruire: fino al 25% sul prezzo di listino per accedere alle 4 ski area del comprensorio. La promozione è valida sulle tipologie «giornaliero», «2 giorni consecutivi», «a ore» e, da questo inverno, pure su quelli «3 giorni consecutivi» e «4 giorni consecutivi». Sarà inoltre possibile beneficiare di uno sconto soggiornando in una delle strutture ricettive associate al Consorzio. Gli sciatori sul Tonale potranno usufruire della nuova seggiovia Valena: una moderna esaposto con seggiole riscaldate. Potrà condurre fino a 3mila persone in un’ora (il tempo di percorrenza è di poco superiore ai 2 minuti), rendendo più rapido l’accesso allo snowpark e alla pista blu dei principianti.

I prezzi

Il giornaliero, a inizio stagione, a prezzo pieno, costerà 43 euro per gli adulti e 36 per i bambini, in alta stagione si salirà a 62 e 49 euro: nel 2022 il costo era 58 per i grandi e 46 per i piccini. Il rincaro è sotto il 4%. Gli altri impianti lombardi dovrebbero aprire tra fine mese e Sant’Ambrogio. Quasi tutti aumenteranno i costi, con quote variabili. A Borno in alta stagione costerà 35 euro e 29 per i bambini, un solo euro di aumento dallo scorso anno. Ai Piani di Bobbio, in alta stagione sciare costerà 45 euro per gli adulti e 19 per i bimbi, che pagheranno lo stesso in bassa stagione mentre per gli adulti il ticket sarà di 35 euro. Lo scorso anno si pagavano 35 euro in alta. A Foppolo per tutta la stagione gli adulti scieranno a 27 euro nei festivi e 18 nei feriali (17 e 15 euro per i bambini). Gli impianti il giorno di Natale saranno chiusi.