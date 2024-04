Maxi rissa tra ragazzini a Lecco, studenti si picchiano sul piazzale della stazione

Lecco, 11 aprile 2024 – Due ragazzi che si picchiano. Qualcuno cerca di fermarli e dividerli, altri li incitano e si uniscono alla rissa. Pugni, sberle, strattoni. Tra i passanti c'è chi urla spaventato, qualcuno invece grida “olè”. In lontananza si sente l'ululato delle sirene di una gazzella dei carabinieri che fanno subito scattare il fuggi fuggi. È la sequenza del video girato nel pomeriggio di oggi sul piazzale della stazione ferroviaria a Lecco, in centro città.

Protagonisti della scazzottata sembra siano alcuni giovanissimi studenti probabilmente appena usciti da scuola, perché molti in spalla hanno ancora gli zaini. Sembrano sia stranieri di colore, sia italiani. Tra loro ci sono pure della ragazzine. Non è la prima volta che lì, come in altre zone di Lecco, si assiste a scene simili.

“Servono i militari dell'Esercito”, torna alla carica il consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini, che ha diffuso il video. “Come chiedo da tempo, quanto ancora vogliamo aspettare prima di impiegare i militari per presidiare la stazione e le zone limitrofe, come già peraltro avviene con successo a Como, Monza ed in tante altre realtà lombarde?”. domanda il consigliere.

“I cittadini vogliono e meritano una stazione sicura e pulita – prosegue il Fratello d'Italia, che parlerà della situazione con l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa -. Non possiamo più restare fermi a guardare. Servono tolleranza zero e misure drastiche per riportare l'ordine. Così le stazioni non sono sicure”.