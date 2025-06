Pochi autobus. Spuntano i noleggi abusivi

VARENNA (Lecco)

Tanti turisti, ma a Varenna gli autobus al posto dei treni non bastano e non ci sono nemmeno abbastanza tassisti. Ci sono così i soliti furbetti che se ne approfittano: sono gli abusivi degli Ncc, che si improvvisano autisti di auto a noleggio con conducente, anche se non hanno regolare licenza. I clienti, pur di non aspettare ore per un posto sui pullman di linea o sui taxi, non mancano e non si pongono problemi se sia corretto o meno, anche perché tanti stranieri probabilmente nemmeno conoscono le regole. I passeggeri devono ovviamente pagare in contanti e in nero la tariffa della corsa. È uno dei risvolti della lunga estate senza treni sulla sponda lecchese del Lario, a causa della chiusura della linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano.

Gli agenti della polizia locale di Varenna hanno intensificato i controlli e ne hanno già identificati alcuni. "Nel corso dei recenti controlli intensificati sul territorio, sono stati individuati anche conducenti che esercitavano abusivamente l’attività di Noleggio con conducente senza alcuna autorizzazione – conferma il sindaco Mauro Manzoni –. Le auto utilizzate non erano immatricolate come Ncc ma solo a uso proprio e non avevano nemmeno la targhetta identificativa". Pesanti le conseguenze; multe fino a oltre settemila euro, altre sanzioni accessorie, la confisca dei mezzi e la sospensione della patente.

Linea dura anche per gli incivili della spazzatura: tra loro uno che ha abbandonato decine di sacchi dell’immondizia indifferenziata vicino ai cestini per la raccolta dei rifiuti, trasformando l’isola ecologica in una discarica. Pure per lui è scattata la multa, oltre all’ordine di riportarsi a casa tutto nel giro di tre ore.

Daniele De Salvo