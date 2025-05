Cesana Brianza (Lecco), 18 maggio 2025 – Il volo in parapendio è terminato tra la chioma di un albero. Una pilota di parapendio di 49 anni nel primo pomeriggio di oggi è rimasta appesa con la vela a un albero contro cui si è schiantata.

La parapendista, poco dopo essersi lanciata dal punto di decollo sul Cornizzolo, ha avuto un problema durante il volo e ha perso rapidamente quota, senza riuscire nemmeno a dirigersi né avvicinarsi verso l'area di atterraggio a valle. È stata costretta a una sorta di atterraggio di emergenza in mezzo ad un bosco, “precipitando” addosso ad una pianta, a cui è rimasta appesa a penzoloni con la vela. Chi la stava seguendo e monitorando da terra, come gli altri piloti in volo, si sono subito accorti dell'incidente e hanno lanciato l'allarme.

La 49enne stava bene, ma era bloccata, tra l'altro in una zona molto impervia. Per recuperarla e soccorrerla si sono messi in marcia i tecnici volontari del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, sia della stazione di Lecco, sia di quella del Triangolo Lariano. Con loro anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Le operazioni di soccorso sono state abbastanza lunghe e complesse, proprio per la pozione. Una volta riportata con i piedi a terra, la pilota di parapendio è stata accompagnata sana e salva fino a dove sarebbe dovuta atterrate. Non ha ritenuto necessario nemmeno sottoporsi a una visita medica di controllo.