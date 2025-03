Borgo Mantovano, parapendio a motore colpisce i cavi elettrici e cade sulla piazza Gramsci: gravissimo il pilota di 60 anni

Borgo Mantovano (Mantova), 5 marzo 2025 - Un uomo di 60 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente con il suo parapendio a motore.

La tragedia è avvenuta attorno alle re 17,30 a Borgo Mantovano, località Pieve di Coriano: in parapendio a motore, pilotato dal 60nne nativo di Sofia ma residente a Ostiglia, e domiciliato a Borgo Mantovano, durante un sorvolo per cause in corso di accertamento, ha colpito dei cavi elettrici, atterrando bruscamente in piazza Gramsci.

A seguito del violento impatto a terra, il pilota, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso tramite eliambulanza all’ospedale di Brescia. Il 60enne è in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, ed i Vigili del fuoco di Castelmassa a seguito della rottura di alcuni cavi elettrici.