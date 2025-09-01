Botte alla madre per la droga. Preso a 23 anni

È tornato a casa nel cuore della notte, ubriaco fradicio e strafatto di droga, sbattendo le porte, farneticando e pretendendo soldi per lo sballo. La mamma lo ha rimproverato, gli ha risposto di no. E lui l’ha picchiata. Non era neppure la prima volta. È successo a Como, in un condominio di via Anzani. Il figlio, un ventitreenne di origini nordafricane, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti. L’accusa è maltrattamenti in famiglia. La madre, un’algerina di 54 anni, è stata poi soccorsa dai sanitari di Areu e trasferita in ospedale, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. "Ferite lacero-contuse", riporta il referto. La prognosi è di 5 giorni.

A chiedere aiuto agli operatori del 112, il numero unico di emergenza urgenza, è stata la stessa cinquantaquattrenne: "Aiutatemi per favore, mio figlio mi picchia, ho paura". Sul posto si sono subito precipitati a sirene spiegate e lampeggianti accesi i poliziotti della Squadra Volanti: l’hanno trovata sul pianerottolo, fuori dall’abitazione, in lacrime, con il viso e le braccia lividi. Abbracciata a lei, la figlia più piccola. "Lui è dentro", ha indicato con un cenno agli agenti. Per mettersi in salvo dalla furia del figlio la donna era infatti scappata fuori dall’appartamento, chiudendolo all’interno.

"Ha bevuto, è agitato – ha raccontato lei – Mi ha detto brutte parole e mi ha picchiata. Mi picchia sempre. Voleva i soldi, mi chiede sempre i soldi, ma io non ne ho più". Il figlio è stato prelevato a forza e portato in Questura. Dagli accertamenti è emersa a suo carico una lunga lista di precedenti penali e di polizia: droga, aggressioni, furti, rapine. Adesso è in carcere al Bassone, in attesa di essere processato.

