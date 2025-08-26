Padre accoltella il figlio di 25 anni durante una lite: tragedia sfiorata a Calolziocorte

Calolziocorte (Lecco), 26 agosto 2025 - Prima la litigata tra padre e figlio, poi il fendente. Questa mattina all'alba delle 5 a Calolziocorte, un papà ha accoltellato il figlio di 25 anni. Lo ha ferito ad una mano, perché il giovane è riuscito a difendersi e parare il colpo. È successo in uno degli appartamenti del Villaggio Santi Cosma e Damiano, un complesso residenziale popolare dell'Aler.

Papà e figlio hanno cominciato a litigare. Non era la prima volta. Prima gli insulti e le minacce, quindi gli spintoni e insieme le urla sempre più concitate che hanno svegliato di soprassalto gli altri inquilini, infine la pugnalata, sembra con un coltello da cucina. Il 25enne è stato ferito ad una mano: la lama gli è penetrata per un paio di centimetri, rischiando di trapassare l'arto. Gli altri familiari si sono messi di mezzo e hanno impedito che la situazione degenerasse oltre, mentre sulle scale e nell'androne del condominio si sono riversati gli altri residenti allarmati dalle grida e dalla confusione.

Il ragazzo è stato poi soccorso i sanitari dell'automedica dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza insieme ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Lo hanno trasferito in ospedale a Lecco in ambulanza. Le sue condizioni si sono rivelate meno critiche di quanto temuto. In posto pure i carabinieri: sembra si tratti appunto di una lite tra papà e figlo, in seguito ad una accesa discussione sui comportamenti e lo stile di vita del figlio.