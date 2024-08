Osnago, frequenta amici che non le piacciono: la compagna lo stende con un pugno in faccia

Osnago (Lecco), 16 agosto 2024 – Lo aveva avvertito di cambiare compagnia, perché a lei i suoi amici non piacciono e non vuole assolutamente che li frequenta. Lui però non l'ha ascoltata e li ha incontrati di nascosto di notte. Quanto lei lo ha scoperto, si è arrabbiata parecchio. Oltre a fargli una scenata davanti a tutti, lo ha anche colpito con un gancio dritto in faccia, che lo ha steso a tappeto.

A finire ko a Osnago, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato un 41enne della zona. Lo ha messo fuori gioco con un pugno ben assestato la sua compagna, dopo averlo sorpreso nuovamente insieme ai suoi amici, che lei non sopporta proprio: stavano nuovamente tirando tardi in un autolavaggio automatico a ridosso della ex Statale 36. Il 41enne è stato soccorso dai volontari del soccorso di Vimercate, che lo hanno trasferito in ambulanza in ospedale al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate. Ha riportato un trauma al volto e una ferita lacerocontusa.

Aggressione a La Valletta Brianza

Sempre nella notte appena trascorsa, le ha prese anche un uomo di 49 anni. È un ex pugile, ma ad avere la peggio è stato lui. È stato aggredito in strada, a La Valletta Brianza, dopo una sera trascorsa - a quanto sembra - a importunare i clienti di un bar a Calco e a vantarsene. Probabilmente sono stati proprio loro a regolare i conti con un pestaggio in branco in piena regola.

Gliene hanno date parecchie: il 49enne ha rimediato la frattura di una costola e diversi traumi, provocati da calci, pugni e sberle. Lo hanno soccorso dai sanitari dell'autoinfermieristica di Areu e dai volontari della Croce bianca di Merate, che lo hanno trovato riverso a terra, coperto da una maschera del suo stesso sangue e da lividi su tutto il corpo. Pure lui è stato trasferito in ambulanza e ospedalizzato al Pronto soccorso dell'ospedale di Merate.