Lungavilla, picchia la compagna incinta all’ottavo mese: arrestato e allontanato

Lungavilla (Pavia), 22 luglio 2024 - Ha malmenato la compagna, all'ottavo mese di gravidanza. L'uomo, 49enne di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Stradella per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 21 luglio, nell'abitazione della coppia a Lungavilla. Oggi in Tribunale il gip ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa famigliare, in attesa del processo rinviato a settembre. La violenza domestica ha fatto scattare le procedure del cosiddetto 'codice rosso', previste per simili reati di genere a tutela delle vittime.

La donna, connazionale del compagno, è stata portata in ospedale e medicata per le lesioni riportate nel pestaggio, che si sono per fortuna rivelate non particolarmente gravi, per una prognosi di alcuni giorni. L'istinto materno della donna ha evidentemente protetto anche il nascituro, che non risulterebbe aver subìto conseguenze nel pestaggio della madre. Per l'accaduto ci sono ovviamente indagini ancora in corso.

Dai primi riscontri il 49enne avrebbe aggredito la compagna per quelli che nel gergo giudiziario e delle forze dell'ordine vengono definiti futili motivi, picchiandola appena rientrato nell'abitazione, dalla quale ora deve stare lontano per imposizione del Tribunale.