Nuotata di 60 ore. Oriana ci prova: ridisegna il Lario

Circumnavigare tutto il lago di Como. A nuoto, non in barca. È la nuova impresa dell’uomo-pesce Andrea Oriana, il campione lariano di nuoto. Andrea, 52 anni compiuti lunedì della passata settimana, vuole percorrere a tappe 150 chilometri in 60 ore. L’obiettivo, anzi la vera e propria missione, più che un nuovo primato sportivo, è quello di aiutare i bambini in difficoltà, raccogliendo fondi per gli operatori della fondazione Mission Bambini, che da un quarto di secolo garantiscono salute, educazione e protezione ai più piccolo in 77 Paesi. Un regalo per il suo 52° compleanno quindi, ma anche per il 230° anniversario della Canottieri Lecco, che è la sua società, e appunto per i bambini più fragili, oltre che un omaggio al lago durante la Festa del lago e della montagna in programma domenica. La partenza dopodomani, venerdì all’alba, dalla "sua" Canottieri Lecco con approdo nel primo pomeriggio a Varenna; una breve pausa quindi di nuovo a mollo, destinazione Colico. Sabato prima da Colico a Menaggio, poi Como. Domenica quindi da Como a Bellagio e da Bellagio a Lecco, per completare il periplo del lago.

"Mi sento più a mio agio in acqua che a terra, preferisco nuotare che camminare – racconta Andrea, pluricampione e recordman italiano, che ha partecipato anche a Europeo, Mondiali e alle Olimpiadi di Atlanta 2016 –. Sarà pure l’occasione per valorizzare il nostro magico lago che io amo". La priorità sono però appunto i bambini che hanno bisogno: "Di fronte a loro tutto passa in secondo piano. Io sono fortunato e dalla vita ho ricevuto molto, sono contento di poter aiutare chi invece è meno fortunato e ha bisogno, soprattutto in questo periodo difficile".

Tra i progetti che verranno sostenuti ci sono Cuore di bimbo, per curare piccoli pazienti cardiopatici, e Casa di bimbi, diversi luoghi di accoglienza negli ospedali per consentire ai genitori di stare accanto ai loro figli durante i periodi di ricovero. "Grazie ad Andrea per mettersi a disposizione", le parole di Francesca Fiori, volontaria di Mission Bambini, che tra i suoi ambassador ha anche i lecchesi Maria Adele Tavola e Beppe Mambretti. I volontari di Mission Bambini saranno presenti con gazebo ad ogni tappa. Sarà possibile contribuire con l’acquisto di biglietti di una sottoscrizione a premi.