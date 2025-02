Musica dal vivo negli ospedali . Tre concerti dedicati ai pazienti

Musica negli ospedali. Dopo il concerto inaugurale di Natale nella cappella dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, prosegue da febbraio ad aprile la quarta edizione della rassegna Musica negli ospedali, con tre concerti all’Alessandro Manzoni di Lecco dedicati ai pazienti oncologici, ma aperti a tutti. Domani, mercoledì 19 febbraio, alle 18.30 in aula magna il primo concerto,“Mozart e Salieri, con l’esecuzione di brani da concerto per flauto e orchestra, con Giuseppe Nova solista. Mercoledì 26 marzo, sempre alle 18.30 e in aula magna, spazio a Mozart e Da Ponte, con una selezione dalle opere Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte“, con relatore Giorgio Appolonia. Gran finale giovedì 10 aprile, di nuovo alle 18.30 ma nella chiesa dell’ospedale con il Requiem di Mozart in Re minore K626, nella versione per soli archi di Peter Lichtenthal. Il progetto è realizzato dai musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretti dal Maestro Alessandro Calcagnile, con la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa. "Stimolare la mente, ridurre lo stress, alleviare il dolore e migliorare la qualità della vita, questo è il potere curativo della musica", spiega Antonio Ardizzoia, direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asst di Lecco. Non una rassegna musicale quindi, ma una vera e propria cura. D.D.S.