Leone XIV, quando il papa visitò il Rus Cassiciacum a Cassago Brianza

Cassago Brianza (Lecco), 9 maggio 2025 – Robert Prevost a Cassago Brianza. È successo quasi vent'anni fa, nell'estate del 2006, il 3 agosto, un giovedì. Aveva 50 anni, non era ancora papa, nemmeno cardinale, né vescovo. Era però già priore generale ordinario dell’Ordine di Sant’Agostino. Un anno particolare il 2006, per lui e per tutti gli agostiniani come lui: il 750esimo anniversario della fondazione del loro Ordine.

Per la ricorrenza si è svolto in Italia il raduno mondiale delle fraternità agostiniane, come sede a Pavia. Durante il raduno, oltre 400 giovani hanno raggiunto Cassago Brianza, per visitare il Rus Cassiciacum, il luogo dove sant'Agostino, nella villa dell'amico Verecondo, si sarebbe preparato al battesimo. Tra i pellegrini c'era appunto anche Robert Prevost, da ieri papa Leone XIV, immortalato durante la sua visita in paese. La foto è stata rispolverata dagli archivi e pubblicata sia sui social dell'associazione storico-culturale Sant'Agostino, i cui volontari salvaguardano il patrimonio del paese legato ad Agostino, sia della Diocesi di Milano.

Il Rus Cassiciacum

Una consolidata tradizione riconosce nell'attuale Cassago Brianza, paese della Brianza lecchese, il romano rus Cassiciacum di Verecondo, dove Sant'Agostino ha soggiornato nel 386-387 con la mamma Monica, il figlio Adeodato, altri parenti e amici per prepararsi al battesimo. Li ha scritto anche i Dialoghi e i Soliloqui, testi fondamentali non solo della spiritualità e della teologia, ma anche della filosofia. La devozione verso Agostino a Cassago ha cominciato a svilupparsi agli inizi del XVII secolo, quando il santo viene invocato patrono del paese dopo aver salvato i suoi abitanti dalla peste nel 1630. Nel 1631 è stata organizzata la prima festa in suo onore, che si celebrata ininterrottamente ogni anno. Nel 1700 è stato poi eretto un altare in suo onore mentre la cosiddetta fontana di sant'Agostino è diventata un luogo di devozione popolare. Nel 1967 alcuni amici hanno fondato l'associazione Sant'Agostino per valorizzare il patrimonio artistico, storico-archeologico e religioso del paese, organizzando anche importanti convegni e seminari di studio. A Cassago Brianza c'è anche una tappa del Cammino di Sant'Agostino.