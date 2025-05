Oggiono, senza lavoro né stipendio: operaio si arrampica su una gru alta 40 metri. Situazione critica, anche per il meteo

Oggiono (Lecco), 9 maggio 2025 – Si è arrampicato su una gru alta quaranta metri e non vuole più scendere. Ad arrampicarsi in cima alla gru e sedersi sul braccio del macchinario è stato questa mattina un giovane di 28 anni a Oggiono, all'interno di un cantiere edile nella zona del cosiddetto Bersaglio. I motivi del suo gesto non si conoscono ancora, ma sembra siano legati a questioni professionali: sostiene di non essere stato pagato per il lavoro che avrebbe svolto e che il suo contratto non verrà rinnovato. Si teme possa precipitare.

Massiccio l'intervento dei soccorritori: sono intervenuti i vigili del fuoco con sei automezzi, compresi quelli speciali per simili emergenze per gonfiare grandi materassi ad aria che possano attutire un'eventuale caduta. Sono stati poi mobilitati i sanitari dell'automedica di Areu e i volontari di Lariosoccorso di Eba. Sul posto pure i carabinieri che stanno cercando a fatica di stabilire un contatto con il 28enne e di convincerlo a scendere. La zona è stata cinturata. Le trattative come le operazioni di salvataggio sono in corso. Di quanto successo è stata informata anche la sindaca Chiara Narciso. È una situazione molto critica, anche a causa delle condizioni meteo. Un anno fa, a marzo, sempre a Oggiono, già due muratori si erano asserragliati in cima a una gru, per ragioni simili a quelle lamentate dal 28enne oggi.