Un muratore di 28 anni a Oggiono si è arrampicato su una gru alta 40 metri per protesta. Sostiene di non essere stato pagato per il lavoro svolto. I carabinieri hanno impiegato ore a convincerlo a scendere. Sul posto anche i sanitari di Areu e i vigili del fuoco. Una volta di nuovo a terra, il 28enne è stato accompagnato in ospedale per una vista.