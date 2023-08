Precipita mentre scala lo Zucco Pesciola: morto un uomo di 77 anni

Lecco, 24 agosto 2023 – Ancora un morto sulle montagne lecchesi.

La vittima è uno scalatore di 77 anni precipitato mentre stava scalando sullo Zucco Pesciola.

L’uomo è stato soccorso dai tecnici del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana e dai soccorritori dell'eliambulanza di Como ma era già morto per le conseguenze della caduta. Le operazioni di recupero sono in corso.

Già domenica una scalatrice di 20 anni era precipitata dallo Zucco Pesciola riportando ferite gravi.

Ieri un uomo di 42 anni è caduto lungo il sentiero della Bogani, territorio del comune di Esino Lario, sotto l'Alpe Mancodeno, Grigna Settentrionale. Il 42enne ha riportato una sospetta frattura a una gamba. Qualche giorno fa due uomini di 35 e 46 anni, a seguito di una manovra errata, sono precipitati per più di un centinaio di metri da una strada sterrata in un canale impervio, in località Prodace, all'Alpe Rasga, nel comune di Premana, in provincia di Lecco.

Qualche giorno orsono in Valcamomocia nel Bresciano erano morti nello stesso giorno due escursionisti. La prima vittimaè Luigino Gusmeroli, 76 anni, originario di Tartano e residente a Dazio, in provincia di Sondrio,che era stato travolto da una scarica di sassi. Il secondo invece era Carlo Capurso, 79 anni, di Cremona, scivolato in una gola dopo un volo nel vuoto di oltre centocinquanta metri.