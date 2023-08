Escursionista in difficoltà salvata sulla Grignetta. Lo spettacolare video del soccorso

Lecco, 24 agosto 2023 – Superlavoro oggi per i corpi impegnati a soccorrere chi è vittima di un incidente, anche se conseguenze non tragiche, in montagna.

Questa mattina l’elicottero dei vigili del fuoco è dovuto intervenire per soccorrere una giovane escursionista in difficoltà.

L’intervento è avvenuto in Grignetta a monte dei Piani dei Resinelli. La giovane escursionista è stata recuperata illesa, non necessitava di cure sanitarie.

A compiere l’intervento i Draghi lombardi dei vigili del fuoco decollati con il loro elicottero, nome in codice Drag,o dall'aeroporto di Malpensa insieme ai vigili del fuoco della squadra Saf - Speleo alpino fluviale del comando provincia di Lecco.

Nella stessa mattinata uno scalatore di 77 anni è precipitato ed è morto in Valsassina. La vittima è Giuseppe Frigerio di Locate di Triulzi. Il 77enne è precipitato per decine di metri quanto era praticamente arrivato in cima. Stava percorrendo il tratto finale della cresta Ongania tra lo Zucco Pesciola e lo Zucco Campelli.