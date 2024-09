Morgan e il processo per stalking nei confronti di Angelica Schiatti, sì alla “giustizia riparativa”: andrà in un centro antiviolenza di Milano

Lecco, 27 settembre 2024 – Morgan farà un percorso riparativo in un centro antiviolenza di Milano. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Lecco, Gian Luca Piantadosi che ha accolto l’istanza avanzata dal legale di Morgan, l’avvocato Rossella Gallo. Oggi il giudice ha sciolto la riserva e nell’ordinanza depositata in tribunale ha dato parere favorevole alla giustizia riparativa per Morgan. Il processo viene così sospeso fino al termine del percorso nel centro di Milano e fissato la nuova udienza a metà marzo 2025. Marco Castoldi, in arte Morgan, è accusato per stalking nei confronti dell’artista lecchese Angelica Schiatti per fatti accaduto tra il 2019 e il 2020. La competenza territoriale del processo è stata rimpallata tra la Procura di Monza, dove risiede Morgan, e Lecco, visto che Angelica risiedeva all’epoca dei fatti a Merate. Il processo è stato incardinato su Lecco.

Sulla decisione del giudice l’avvocato Rossella Gallo commenta: “Morgan avrà la possibilità di riabilitarsi, non è un mostro. Lui ci crede in questo percorso”. Invece il legale che assiste Angelica Schiatti, avvocato Maria Nirta, ha dichiarato la contrarietà all’ordinanza: “E’ un percorso a nostro parere non percorribile, ricordiamo che Angelica è la vittima e non parteciperà alla giustizia riparativa”.